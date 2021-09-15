МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 10 сентября, поднялась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей — до 10,1 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,75 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июле составила 11,35 миллиона баррелей в сутки, в августе — 11,07 миллиона.

Минэнерго США 8 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,72 миллиона баррелей в день.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 сентября, снизились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 417,4 миллиона баррелей, говорится в обзоре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 3,5 миллиона баррелей. Показатель третью неделю подряд держится на минимуме с сентября 2019 года.

Стратегический резерв нефти в стране также снизился на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 620,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 35,3 миллиона с 36,4 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, запасы бензина в США за ту же неделю снизились на 1,9 миллиона баррелей (на 0,8%), до 218,1 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя почти на 2 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 131,9 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их снижение на 1,6 миллиона баррелей.