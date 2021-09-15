МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером несколько ускорили темпы роста после выхода данных о снижении запасов в США этого сырья, а также дистиллятов и бензина, за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки

По состоянию на 17.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 3,41%, до 76,11 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI — на 3,78%, до 73,12 доллара.

До выхода статистики минэнерго США нефть дорожала примерно на 3% по обеим маркам.

Министерство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую рабочую неделю упали на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 417,4 миллиона баррелей. Показатель запасов оказался на самом низком уровне за два года.

Кроме того, запасы дистиллятов и бензина снизились на 1,7 миллиона и 1,9 миллиона баррелей соответственно.

Трейдеры также продолжают следить за ураганом "Николас", который ранее посетил побережье Техаса. Они не исключают, что погодные условия вновь могут отразиться на уровне добычи нефти, как это было во время урагана "Ида", который обрушился на США в конце августа.