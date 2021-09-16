МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, чему способствует и удорожание доллара после выхода макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3%, до 75,23 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5%, до 72,25 доллара.

Удорожание доллара негативно отражается на котировках нефти, которая продолжает коррекционно дешеветь. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в четверг поднимался на 0,4%, до 92,92 пункта. Более дорогой доллар сдерживает спрос на нефть, которая в этом случае становится менее доступной при ее покупке в другой валюте.

Нефтяные котировки между тем движутся и в русле коррекции после четырехдневного роста, причем в среду нефть подорожала 2,5-3%. Инвесторы обращали внимание на новости из США, где продолжается сезон ураганов, представляющий риски для нефтяного сектора страны, и данные о снижении американских коммерческих запасов за неделю.