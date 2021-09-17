МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста на 3-4% за четыре дня, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Глава "Татнефти" рассказал о планах по добыче

По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22%, до 75,5 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,17%, до 72,44 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после роста в течение предыдущих четырех торговых сессий. Так, нефть марки Brent подорожала на 3,7%, а WTI – на 4%. Такому росту способствовал ряд факторов, основными из которых являются последствия ураганов "Ида" и "Николас".

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок сейчас испытывает дефицит предложения, отчасти из-за все еще существующих ограничений добычи ОПЕК+.

Также сохраняются опасения по поводу перебоев в поставках в Мексиканском заливе после урагана "Ида". Эксперты Commerzbank ожидают, что сложная рыночная ситуация сохранится до конца года, несмотря на запланированное увеличение добычи со стороны ОПЕК+.