ПЕКИН, 17 сен — ПРАЙМ. Потребление нефти в Китае достигнет пика в 2026 году, а затем будет неуклонно снижаться, сообщает информационный портал Sina со ссылкой на китайскую нефтехимическую корпорацию Sinopec. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

"Потребление нефти в Китае достигнет пика примерно в 2026 году, что, в среднем, опережает мировой уровень на четыре года. Ожидается, что пиковое значение составит около 800 миллионов тонн, а затем объемы потребления будут уменьшаться из года в год", — приводит портал слова гендиректора Sinopec Ма Юншэна.

Ма Юншэн также заявил, что потребление природного газа в Китае будет расти на протяжении ближайших 20 лет. По его прогнозу к 2040 году его годовое потребление достигнет пика, составив 620 миллиардов кубометров, а затем будет постепенно снижаться.

Отмечается, что Ма Юншэн сказал это на форуме "Углеродно-нейтральная экономика" в Пекине.