МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Сроки начала добычи на Чонской группе месторождений "Газпром нефти" отодвинулись из-за пандемии, новые сроки будут понятны после включения в проект партнёра, рассказал РИА Новости глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы компании Юрий Масалкин. "Газпром нефть" вложит более 50 миллиардов рублей в топливные терминалы

"Мы ориентировались на 2026 год (в сроках запуска Чонского проекта — ред.), но пандемия скорректировала планы. …Мы сейчас активно работаем с потенциальными партнёрами. Как только будут заключены официальные договоренности, сможем назвать более точные даты начала добычи", — сказал Масалкин.

Он уточнил, что вхождением в Чонской проект интересуются как российские, так и зарубежные компании.

"Газпром нефть" планирует завершить геологоразведку на Чонской группе месторождений в Иркутской области в 2025-2028 годах, но вхождение в проект партнёра ускорит процесс, добавил Масалкин.

Чонская группа месторождений — один из самых крупных активов в Восточной Сибири, с ресурсной базой 500 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Включает в себя три месторождения: Игнялинское, Тымпучиканское и Вакунайское. Участки группы расположены в 100 километрах от трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).