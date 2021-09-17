МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" рассчитывает восстановить объем своих геологоразведочных работ к допандемийному уровню в 2022 году, сейчас возобновила 80% остановленных проектов, рассказал РИА Новости глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы компании Юрий Масалкин. Сроки запуска Чонского проекта "Газпром нефти" отодвинулись

"В 2021 году мы значительно сокращали нашу программу (геологоразведки — ред.): по сравнению с рекордным 2019-м – почти в 2 раза. При этом на докризисный уровень мы рассчитываем выйти уже в 2022 году", — сообщил Масалкин.

"В "Газпром нефти" уже фактически принято решение о возобновлении работ на 80% остановленных геологоразведочных проектов", — добавил глава дирекции по геологоразведке. Остальные 20% приходятся в основном на шельфовые проекты и Чонскую группу месторождений в Восточной Сибири, на которой компания рассчитывает завершить ГРР в 2025-2028 годах.

Резкое сокращение программы геологоразведки топ-менеджер компании объяснил влиянием пандемии и решений альянса ОПЕК+. В кризисных ситуациях в нефтяных компаниях в первую очередь сокращаются расходы именно по этой статье.

"Инвестиции в геологоразведку обычно первыми идут под нож. Почему? В краткосрочном периоде, менее одного года, геологоразведка не может принести доход. Более того, это инвестиции с большой долей риска", — пояснил Масалкин.