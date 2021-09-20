МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые биржи АТР заметно снижаются на опасениях вокруг Китая

По состоянию на 8.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76%, до 74,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до 71,17 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча "черного золота" в Мексиканском заливе в США восстанавливается от последствий урагана "Ида".

"Мы видим, что добыча снизилась примерно на 850 тысяч баррелей в сутки (относительно уровня до урагана — ред.) в течение третьей недели сентября, а затем снизится до 180-200 тысяч баррелей в сутки на четвертой неделе", — сказали газете Wall Street Jоurnal аналитики Rystad Energy.

Кроме того, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек ковида в странах-импортерах нефти — Китае и Японии, — которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.