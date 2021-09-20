МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются почти на 2% на укреплении доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций значительно снижается

По состоянию на 14.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,57% — до 74,16 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,92% — до 70,44 доллара за баррель.

Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии заседания ФРС США, которое пройдет 21-22 сентября. Трейдеры ожидают, что регулятор внесет ясность относительно своей дальнейшей политики и, вероятно, возьмет курс на ее ужесточение. На этом фоне курс доллара растет, из-за чего нефть становится менее выгодным активом для инвесторов.

"Цены на нефть снижаются в начале торговой недели… Встречным ветром для котировок стал доллар, который укрепляется в преддверии заседания ФРС", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).