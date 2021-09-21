МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ не нужно корректировать свое действующее соглашение о добыче нефти, полагает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. ОЭСР прокомментировала восстановление мировой экономики после COVID

"У нас есть план, и он работает, и я не вижу причин, по которым мы должны отклоняться от него", — цитирует агентство Блумберг слова аль-Мазруи из выступления на конференции Gastech в Дубае.

По его словам, ОПЕК "не беспокоит избыток предложения" во втором квартале 2022 года.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.