МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает снижения средней цены нефти марки Urals в ближайшие годы: с 62,2 доллара за баррель в 2022 году до 55,7 доллара за баррель в 2024 году, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя уточненные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на 2022-2024 годы.

По оценкам министерства, цена на нефть российской марки Urals в 2022 году составит в среднем 62,2 рубля за баррель, в 2023 году — 58,4 доллара за баррель и 55,7 доллара за баррель в 2024 году.

При этом Минэкономразвития незначительно повысило оценку по средней цене нефти марки Urals на 2021 год — до 66 долларов за баррель с апрельской оценки в 65,9 доллара за баррель, заявил глава ведомства Максим Решетников.

"Мы обновили прогноз цен на нефть Urals по сравнению с апрелем. В этом году средние цены на Urals составят 66 долларов США за баррель, при этом в прогноз заложено их поэтапное снижение до уровня в 55 долларов за баррель в 2024 году", — сказал он на заседании правительства.