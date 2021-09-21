МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем более чем на 1%, восстанавливаясь после падения на 2% накануне, свидетельствуют данные торгов. Минэкономразвития ожидает снижения средней цены нефти марки Urals

По состоянию на 14.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96%, до 74,63 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,14%, до 70,94 доллара.

В понедельник мировые рынки охватила распродажа, в результате которой цены на нефть упали на 2%. Инвесторы не хотели вкладываться в рисковые активы перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены в среду.

"Любая распродажа на макроуровне будет по-прежнему открывать возможность для покупки нефти", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).

Кроме того, на нефтяном рынке сохраняются опасения за спрос на сырье. С одной стороны, вероятный дефолт одного из крупнейший китайских застройщиков Evergrande создает опасения за состояние экономики Китая, который является крупнейшим импортером нефти. С другой стороны, волнения нивелируются сообщениями СМИ о том, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.