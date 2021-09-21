МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут во вторник, восстанавливаясь после падения понедельника, которое для DJIA оказалось сильнейшим с июля, а для NASDAQ и S&P 500 — с мая, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на 1% после падения на предыдущей сессии

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,64%, до 34189,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 14783 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4378,4 пункта.

В понедельник фондовые рынки США упали примерно на 2%, что стало сильнейшим падением для DJIA с июля, а для NASDAQ и S&P 500 — с мая. Инвесторы отказывались от риска перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивали ситуацию с вероятным дефолтом китайской Evergrande.

В среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Регулятор примет решение по ставке, выкупу активов и предоставит обновленные макроэкономические прогнозы. Рынки надеются получить сигналы относительно сроков ужесточения политики регулятора. Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл заявлял, что ФРС не торопится сворачивать меры поддержки, но, вероятно, подумает над уменьшением объема выкупа активов уже в этом году, однако, скорее всего, не на ближайшем заседании.

Кроме того, инвесторы оценивают ситуацию с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande. Над компанией нависла угроза дефолта, которая может негативно отразиться на всем секторе недвижимости.

Аналитики отмечают, что настроения инвесторов довольно хрупкие, но базовые показатели свидетельствуют о том, что ситуация на рынке располагает к повышению аппетита к риску. "Когда мы смотрим на фундаментальные факторы — общий рост и состояние экономики в целом — мы по-прежнему уверены в том, что ситуация исправится сама собой", — приводит агентство Блумберг слова аналитика JP Morgan Asset Management Джона Билтона (John Bilton).