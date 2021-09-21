МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Швейцарский банк Julius Baer полагает, что цикл мирового нефтяного рынка находится на пике и прогнозирует снижение цен до 70 долларов за баррель, в то время как аналитики BCS Global Markets пророчат нефтяному рынку дальнейший рост спроса и увеличение цен до 80 долларов за баррель, говорится в их обзорах. Минфин повысил прогноз по экспорту нефти из России

"Позитивные риски для цен на нефть преобладают, отметка 80 долларов за баррель или даже выше может быть достигнута до конца года", — считают в инвестиционно-банковской BCS Global Markets.

Среди позитивных новостей эксперты инвестбанка перечисляют возвращение запасов нефти и нефтепродуктов на докризисный уровень, дальнейший рост спроса на нефть осенью и в 2022 году, отсутствие угрозы для цен от роста добычи стран ОПЕК+ и сланцевых производителей.

"Поскольку рост спроса замедляется, постепенное возобновление поставок со сланцевых месторождений и стран ОПЕК+ говорит о том, что цикл находится в зрелой фазе, и давление на котировки нефти вскоре должно усилиться. Мы считаем, что цены на нефть будут колебаться в районе 70 долларов США за баррель", — приводит другое мнение главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation, Julius Baer Норберт Рюкер. Доля нефтегазовых доходов в бюджет уменьшится до трети к 2024 году

Он добавляет, что темпы роста спроса на нефть должны замедлиться, так как экономическая деятельность в основном вернулась на уровень до пандемии COVID-19. В итоге, по его словам, разрыв между спросом и предложением сократится и потому в банке ожидают усиления сдерживающих факторов для котировок в долгосрочной перспективе.

В BCS Global Markets, напротив, считают, что сокращение добычи вследствие урагана "Ида" в США и рост спроса на нефть в октябре, как то прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), оставляют нефтяной рынок в дефиците.

Цены на нефть во вторник котируются на уровне около 74 долларов за баррель для фьючерса марки Brent и в районе 70 долларов за баррель — для фьючерса марки WTI.