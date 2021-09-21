МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" разберется в причинах замазученности почвы в районе села Пикетное в Омской области, в июне компания не проводила там работ на своих трубопроводах, которые могли бы привести к разливу нефтепродуктов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Минфин повысил прогноз по экспорту нефти из России

Пресс-служба прокуратуры Омской области во вторник сообщила о возбуждении уголовного дела о загрязнении почвы сельхозназначения нефтепродуктами площадью 800 квадратных метров. Как указано в сообщении, в июне этого года на трубопроводе, принадлежащем "Транснефть – Западная Сибирь", произошла утечка нефтепродуктов в результате работ компании возле села Пикетное Марьяновского района.

"В июне 2021 года, когда по версии, изложенной на сайте прокуратуры Омской области, во время работ на трубопроводе произошла утечка нефтепродуктов возле села Пикетное Марьяновского района, фактически никаких работ непосредственно на проходящих трубопроводах не проводилось", — прокомментировал Демин.

В районе села Пикетное проходят две ветки магистрального нефтепровода ТОН-2 (Туймазы – Омск – Новосибирск) и магистральный нефтепродуктопровод Уфа — Омск. Трубопроводы введены в эксплуатацию в 1950-х годах.

Как пояснил представитель компании, в район нефтепровода ТОН-2 в июне был завезен грунт, образовавшийся в ходе строительства здания на территории ЛПДС "Москаленки", которая эксплуатируется также с конца 1950-х годов. Грунт был привезен, чтобы устранить "обводнённость земельного участка" рядом с трубопроводом, из-за которой специалисты компании не могли проводить патрулирование.

"Общая площадь отсыпанного участка составляет около 800 квадратных метров. В результате последовавших проверок было выявлено превышение содержания углеводородов в завезенном грунте", — добавил представитель "Транснефти".

После этого Росприроднадзор выдал акт-предписание об исправлении допущенных нарушений до октября и выставил "Транснефть – Западная Сибирь" штраф в 400 тысяч рублей, который компания уже оплатила. По словам Демина, в настоящее время идет рекультивация почвы с одновременной утилизацией загрязненного грунта.

"Что касается решения прокуратуры по Омской области, ставшего известном из пресс-релиза от 21 сентября, то компания намерена разобраться во всех обстоятельствах появления замазученности на вдольтрассовом проезде и оказать полное содействие в прояснении ситуации", — заявил Демин.

Вместе с тем, сообщил Демин, отделение МВД России по Марьяновскому району в конце августа по результатам проведенной проверки утвердило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254 УК РФ (порча земли), о чем уведомило "Транснефть – Западная Сибирь".