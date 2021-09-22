МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, а также на переоценке в большую сторону величины потерь в добыче из-за урагана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки

По состоянию на 7.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04%, до 75,13 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,15%, до 71,3 доллара.

Нефтяные инвесторы в среду в первую очередь оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в стране. Так, запасы "черного золота" за неделю по 17 сентября сократились в США на 6,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 2,4 миллиона баррелей.

Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия урагана "Ида" в Мексиканском заливе. "Общие потери добычи в Мексиканском заливе США в сентябре сейчас, вероятно, составят около 790 тысяч баррелей в сутки, что выше наших предыдущих оценок", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Rystad.