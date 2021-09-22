МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 2018 года, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь на 2,4 миллиона баррелей.

Снижение показателя длится седьмую неделю подряд. Он опустился до минимума с 5 октября 2018 года.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 сентября, поднялась к уровню предыдущей недели на 500 тысяч баррелей — до 10,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,55 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июле составила 11,35 миллиона баррелей в сутки, в августе — 11,07 миллиона.

Минэнерго США 8 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,72 миллиона баррелей в день.