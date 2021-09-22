МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Власти Ирана в течение следующих нескольких лет намерены вложить порядка 145 миллиардов долларов в нефтяную промышленность страны, приветствуют любых иностранных инвесторов, желающих вложить свой капитал в иранскую нефтяную промышленность, заявил на встрече с представителями китайской компании Sinopec министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"Планируется вложить около 145 миллиардов долларов в развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в течение следующих четырех-восьми лет, отсюда мы приветствуем отечественных и иностранных инвесторов, которые пожелают вложить свой капитал в нефтяную промышленность (Ирана)", — приводит агентство Shana слова Оуджи.

Он также отметил, что Тегеран ожидает расширение партнерских отношений с Пекином при правительстве нового иранского президента Ибрахима Раиси, добавив, что китайская компания Sinopec уже "близко" знакома с нефтегазовыми месторождениями Ирана, а также присутствовала на первом этапе разработки иранского месторождения Ядаваран.

"Правительство (Раиси) намерено расширять всестороннее сотрудничество с китайскими компаниями, и мы надеемся увидеть их участие в различных областях нефтяной промышленности (Ирана)", — резюмировал министр.

Последние годы Китай стал основным импортером иранской нефти. За последний год Китай импортировал в среднем 306 тысяч баррелей в сутки или 17,8 миллиона тонн сырой нефти из Ирана. Из-за американских санкций, импорт нефти осуществляется через третьи страны – Малайзию, Оман и ОАЭ, и носит скрытный характер. Иранские танкеры даже отключают автоматическую идентификационную систему, дабы их движение не отслеживалось. В марте власти Китая и Ирана заключили соглашение на 25 лет, по которому Пекин обязался инвестировать 400 миллиардов долларов в обмен на стабильные поставки нефти.