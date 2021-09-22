МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ОПЕК и партнеры намерены сохранить цену за баррель нефти на уровне 70 долларов, сообщил в среду министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар.

"ОПЕК и ее союзники работают над тем, чтобы сохранить цену за баррель нефти на уровне, близком к 70 долларам", — заявил министр агентству INA.

По его словам, организация скоро обсудит ситуацию на мировых рынках.

При этом Ирак надеется, что цены на нефть будут держаться выше 65 долларов за баррель, а ежемесячное увеличение добычи останется прежним – 400 тысяч баррелей, отметил министр.

В сентябре Ирак планирует экспортировать 3,4 миллиона баррелей ежедневно, сообщил Абд аль-Джаббар.

По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,56% — до 75,52 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,55% — до 71,58 доллара за баррель.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.