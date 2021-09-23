МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг утром на данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов. Названо условие для роста нефтяных цен до 80 долларов за бочку

По состоянию на 8.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% — до 76,4 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,22% — до 72,39 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв), которые за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года.

Однако, по мнению аналитиков S&P Global Platts, которое приводит газета Wall Street Journal, признаки избыточного предложения ближневосточной нефти на азиатском рынке могут ограничить будущую прибыль от нефти. "Непроданные поставки ближневосточной нефти могут повлиять на настроения в последние несколько дней ноябрьского цикла погрузки", — добавили эксперты.