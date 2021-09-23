ДУБАЙ (ОАЭ), 23 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не собирается выходить из своих проектов в Ираке, готова к расширению сотрудничества, но лишь после того, как будут достигнуты договорённости об условиях работы компании на месторождении Бадра, заявил журналистам зампредседателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае. "Газпром нефть" оценила текущие параметры сделки ОПЕК+

"Что касается характера изначального вопроса, мы точно не собираемся выходить (из проектов в Ираке — ред.), наоборот, мы терпеливы и оптимистичны. Но при этом сначала нужно сделать то, о чем договорились (с иракскими властями — ред.)", — ответил Яковлев на вопрос о том, нет ли в планах компании выйти из своих проектов в Ираке, как это хочет сделать "Лукойл" со своей "Западной Курной 2".

"Возможности по расширению сотрудничества, по дополнительной активности прежде всего на самой Бадре. На Бадре сейчас… вовлечено в активную разработку порядка 50% запасов, то есть бурение на Бадре можно и продолжать. Мы готовы это делать, но для этого нужно сначала зафиксировать то, о чем мы уже принципиально договорились", — добавил топ-менеджер.

Договорённости с иракскими властями, которые упоминает Яковлев и которые необходимы для дальнейшего развития месторождения Бадра, заключаются в актуализации плана разработки месторождений и уточнении механизма возмещения затрат. По словам топ-менеджера "Газпром нефти", договорённости в целом уже достигнуты, теперь компания сфокусирована на том, чтобы их зафиксировать. Ирак и Нигерия ждут роста спроса на нефть из-за "газового кризиса"

При этом отсутствие закреплённых договорённостей с Ираком по Бадре, по его словам, вызывает снижение добычи на месторождении. "Если ничего не делать, то добыча падает. … Для того, чтобы поддерживать этот уровень добычи, увеличивать этот уровень добычи, нужно бурить дальше", — уточнил Яковлев.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июле рассказал журналистам, что компания планировала продать часть своей доли в месторождении "Западная Курна 2" в Ираке, но пока получила отказ от местных властей. Тогда он уточнял, что переговоры с Ираком об улучшении экономики на месторождении все равно продолжаются. В апреле министерство нефти Ирака сообщило, что может приобрести долю американской ExxonMobil в месторождении "Западная Курна-1".

"Газпром нефть" в Ираке ведет свою деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане — на проектах Гармиан (месторождение Саркала) и Шакал.