ДУБАЙ, 23 сен — ПРАЙМ. Текущие параметры сделки ОПЕК+ отвечают сложившейся ситуации на рынке, а наращивать добычу сильнее для удовлетворения нефтью спроса на дорожающий газ повода нет, завил журналистам зампред правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае. "Газпром нефть" не собирается выходить из своих проектов в Ираке

Спрос на нефть, вероятно, вырастет, поскольку нехватка природного газа на рынке Европы вынуждает потребителей обращаться к альтернативным энергоносителям, заявил в среду в интервью агентству Блумберг министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар. Его мнение разделяет глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии NNPC Меле Кьяри – по его оценке, ситуация на рынке газа может увеличить потребность в нефти на 1 миллион баррелей в день.

"По большому счету, я думаю, что отвечает", — ответил Яковлев на вопрос, отвечает ли текущая стратегия ОПЕК+ по ежемесячному наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки сложившемся условиям на мировом рынке, и не стоит ли сильнее ослабить ограничения.

Яковлев пояснил, что на состояние рынка всегда одновременно влияют несколько факторов. "Это и ситуации операционного характера в тех или иных точках добычи, и состояние финансовых рынков, и, как в данном случае, темпы восстановления спроса после COVID. И комбинация этих факторов приводит к некоторым изменениям баланса спроса и предложения, к некоторым ценовым колебаниям", — заметил он. Главы "Газпрома" и Shell обсудили ситуацию с ценами на газ в ЕС

Однако сделка ОПЕК+ является действенным балансирующим механизмом, считает топ-менеджер. "У меня нет никаких сомнений в том, что этот механизм обеспечит стабильную ситуацию на рынке, как бы ни действовали краткосрочные факторы. Мы при этом, если потребуется наращивать объем добычи быстрее, чем было объявлено, к этому готовы", — прокомментировал Яковлев высказывания представителей Ирака и Нигерии.

Он также заметил, что сложно говорить о нефти как о полноценной альтернативе газу, в частности, в вопросе генерации электроэнергии.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.