МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к росту в четверг вечером после непродолжительного снижения днем, инвесторы продолжают оценивать перспективы снижения предложения нефти на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,92%, до 76,89 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 1,3%, до 73,17 доллара за баррель.

Днем цены на нефть снижались, примерно на 0,5%, но после открытия торгов в США они вернулись в "зеленую" зону. Инвесторы оценивают вероятность сокращения предложения нефти на рынке после того, как в конце августа и начале сентября на Мексиканский залив обрушились ураганы "Ида" и "Николас". С начала сентября нефть Brent подорожала на 4%, WTI — на 5%, так как ураганы вызвали перебои в добыче и поставках нефти.

Тем временем запасы нефти в США сокращаются ещё с начала августа, и на данный момент с учетом последних данных они уменьшились уже на 25,2 миллиона баррелей. Только за минувшую неделю, по данным, минэнерго США, эти запасы снизились на 3,5 миллиона баррелей — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года.

При этом управляющий сотрудник Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir) сказал агентству Market Watch, что для текущего времени года снижение предложения на нефтяном рынке — довольно типичное явление. Однако рисками для цен на нефть остаются ситуация с коронавирусом, который по-прежнему создает риски для спроса на нефть, а также с крупным китайским девелопером Evergrande, над которым нависла угроза дефолта.