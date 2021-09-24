МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть начинают четвертый торговый день роста подряд, нефть марки Brent подорожала до максимума почти за три года, свидетельствуют данные торгов. Кабмин подсчитал допдоходы бюджета от добычи трудноизвлекаемой нефти

По состоянию на 7.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,13%, до 77,35 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,04%, до 73,33 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен четвертый день подряд. За это время "черное золото" марки Brent подорожало на 4,5%, а WTI – на 4,3%. При этом нефть марки Brent достигла максимального с октября 2018 года значения.

По мнению аналитиков Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на сырую нефть могут подталкиваться вверх признаками увеличения со стороны импорта из Японии. Так, согласно данным нефтяной ассоциации страны, чистые запасы нефти в стране за неделю с 12 по 18 сентября снизились на 882,4 тысячи килолитров.

Тем не менее, по словам аналитиков, в целом спрос на нефть пока остается достаточно умеренным. "Спрос со стороны авиационной отрасли в последние месяцы замедлился и остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии ковида", — пояснили эксперты.