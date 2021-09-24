МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. "Росгеология" считает перспективными на ближайшие годы зонами для геологических исследований на шельфе в России Карское, Восточно-Сибирское, Охотское моря и море Лаптевых, сообщил представитель компании в ходе конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ "RAO/CIS Offshore".

"Направления дальнейших исследований, которые являются перспективными на ближайшие годы, сводятся к проведению работ в транзитных зонах Карского моря и моря Лаптевых, проведению работ на глубоководных участках… Восточно-Сибирского и Охотского моря", — сказал представитель "Росгеологии".

Отдельно важным направлением будущей работы он назвал продолжение программы по бурению стратиграфических скважин, которые ранее уже бурились для арктического проекта "Роснефти".

"Роснефть" провела первое в истории арктических исследований бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря. Проект стартовал в октябре. Его основная задача — отбор керна для последующего получения данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна. Бурение стратиграфических скважин в рамках научной экспедиции "Роснефти" проводило судно "Росгеологии" "Бавенит".

"Росгеология" — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.