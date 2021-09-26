МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Венесуэла заключила сделку с Ираном по обмену своей тяжелой нефти на иранский конденсат, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Как сообщает агентство, договоренности могут нарушить санкции США против Ирана и Венесуэлы. Об этом журналистам Reuters заявили в Минфине США.

"Любые транзакции с NIOC неамериканских лиц, как правило, подлежат вторичным санкциям", — цитирует агентство электронное письмо ведомства. Министерство отмечает, что "сохраняет право налагать санкции на любое лицо, которое намерено работать в нефтяном секторе экономики Венесуэлы", при этом оговаривает, что речь не идет о конкретной сделке.

США ввели санкции против ряда граждан Ирана, Ливана и Кувейта

По данным источников агентства, сделка заключена пока на первые полгода. Срок может быть в дальнейшем продлен.

По данным сервиса TankerTrackers.com, первые 1,9 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти уже отгружены на этой неделе в порту Хосе в иранский танкер Felicity. Примечательно, что ранее танкер не был отмечен в сентябрьском графике отгрузки венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Агентство, по информации трех своих собеседников, отмечает, что Венесуэла таким образом частично оплатила 2 миллиона баррелей иранского конденсата, которые уже получила 23 сентября.