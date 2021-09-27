МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 79 долларов за баррель. О том, видны ли уже сейчас предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть, рассказал радио Sputnik эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Аналитик дала прогноз по нефти и курсу рубля на следующую неделю

Эксперт считает, что "развилка", после которой можно будет спрогнозировать динамику цен на нефть, находится на отметке 81 доллар за баррель.

"Если цена сейчас пройдет порог 80 долларов за баррель и уйдет выше 81 доллара, то будет дальнейший рост, может быть, до 90 (долларов за баррель, — ред.), вряд ли дальше. Если отскочит обратно, то будет снижение где-то в район 60 долларов за баррель. Точный прогноз дать нельзя, это развилка", — объяснил он.

Хуршудов добавил, что, по его мнению, "шансов на рост все-таки больше, чем на снижение, но невозможно предугадать, какая "игра" против повышения цен может начаться на рынке".

"Объективно должен быть медленный рост цен. Если будет 85 долларов за баррель к концу года, будет нормально. Это объективно, потому что добыча нефти растет слабо, отток увеличивается, возможностей не так много, то же самое в Америке. А в мире, несмотря на коронавирус, потихоньку растет производство, ему требуется больше нефти. Спекулятивные движения, игра против нефтяных цен будет сильная", — резюмировал эксперт.