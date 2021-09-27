Нефть продолжает дорожать на ожидании ограниченного предложения на рынке
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, чуть ускорив темпы по сравнению с утренней динамикой, в то время как инвесторы всё с той же серьёзностью оценивают перспективы ограниченности предложения на рынке вкупе с повышенным спросом на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,46%, до 78,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 1,41%, до 79,19 доллара; ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,42%, до 75,02 доллара за баррель.
В ночь на понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года, а на WTI — 75 долларов за баррель — впервые с 14 июля текущего года.
Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке нефти. По мере улучшения экономической ситуации в мире спрос на нефть растет. Однако из-за ураганов, обрушившихся на США в начале месяца, возникли перебои с добычей и поставками. В результате запасы нефти в США близки к трехлетнему минимуму.
"Наблюдаемое сокращение запасов — самое большое за всю историю наблюдений. На наш взгляд, этот дефицит не будет устранен в ближайшие месяцы, поскольку его масштаб будет преобладать над спросом и способностью ОПЕК+ наращивать добычу", — отметил аналитик банка Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin), которого цитирует агентство Блумберг.
https://1prime.ru/oil/20210927/834811340.html