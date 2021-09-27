МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, чуть ускорив темпы по сравнению с утренней динамикой, в то время как инвесторы всё с той же серьёзностью оценивают перспективы ограниченности предложения на рынке вкупе с повышенным спросом на сырье, свидетельствуют данные торгов. Объем продаж газа на бирже подскочил на суточных торгах

По состоянию на 14.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,46%, до 78,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 1,41%, до 79,19 доллара; ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,42%, до 75,02 доллара за баррель.

В ночь на понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года, а на WTI — 75 долларов за баррель — впервые с 14 июля текущего года.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке нефти. По мере улучшения экономической ситуации в мире спрос на нефть растет. Однако из-за ураганов, обрушившихся на США в начале месяца, возникли перебои с добычей и поставками. В результате запасы нефти в США близки к трехлетнему минимуму.

"Наблюдаемое сокращение запасов — самое большое за всю историю наблюдений. На наш взгляд, этот дефицит не будет устранен в ближайшие месяцы, поскольку его масштаб будет преобладать над спросом и способностью ОПЕК+ наращивать добычу", — отметил аналитик банка Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin), которого цитирует агентство Блумберг.