МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы роста, рынки оценивают базовые факторы, которые затрагивают перспективы спроса и предложения этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США в основном снижаются

По состоянию на 17.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,93%, до 78,72 доллара за баррель, ноябрьских — на 2,1%, до 79,73 доллара; ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,91%, до 75,39 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 1,4-1,5%.

Трейдеры продолжают оценивать основные факторы нефтяного рынка: перспективы спроса, поставок, прогнозы по восстановлению экономики.

"Хотя мы долго придерживались "бычьих" настроений по нефти, текущий глобальный дефицит баланса предложение/спрос больше, чем мы ожидали. Риски зимнего спроса теперь очевидно смещены в сторону повышения", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs.

Ожидания по восстановлению экономики позитивно отражаются на перспективах спроса, что благоприятно для нефти. При этом коммерческие запасы нефти в США находятся на уровне трехлетнего минимума.