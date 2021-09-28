МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мировое потребление нефти вернется к уровню, который был до пандемии, в третьем квартале 2022 года, при этом Азия останется драйвером роста спроса на нефтепродукты, считает представитель британской нефтегазовой компании BP. Мировые цены на нефть растут

"Мы наблюдаем восстановление спроса на нефть с минимумов, зафиксированных во втором квартале 2020 года, но пока он не вернулся к тем же уровням, что и раньше (до пандемии — ред.). Ожидается, что восстановление спроса на нефть будет продолжаться до конца этого года и в 2022 году ", — заявил президент BP Singapore Юджин Леонг (Eugene Leong) в интервью агентству Блумберг.

По его мнению, спрос на нефть в 2022 году в среднем будет увеличиваться на 3,8 миллиона баррелей в день по сравнению с ростом на 5,4 миллиона баррелей в день в 2021 году. Он добавил, что к июню запасы нефти и большинства нефтепродуктов вернулись к нормальному уровню на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+ и восстановления экономики.

По словам Леонга, спрос на нефть в Китае в этом году будет расти такими же темпами, как и в 2020 году. Тогда он составлял около 1,8%. "Потребление нефти в стране будет продолжать расти в течение следующих нескольких лет, и ожидается, что в начале 2022 года будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности по переработке нефти", — добавил он.

При этом, по мнению представителя BP, рост мировой добычи нефти в следующем году, вероятно, превысит потребление, поскольку ОПЕК+ и нефтедобытчики США увеличат производство, что приведет к избытку предложения в 700 тысяч баррелей в день. "Мировые потребности в энергоресурсах стремительно изменяются, и неопределенность в отношении того, как и когда закончится пандемия, безусловно, повлияет на динамику рынка", — добавил Леонг.