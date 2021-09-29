МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ОПЕК повысил прогноз по дефициту предложения на нефтяном рынке до 1,1 миллиона баррелей в сутки с ранее ожидаемых 0,9 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документ, который рассматривает технический комитет альянса (JTC). Экономике США обещают газовый "сюрприз" этой зимой

"Дефицит в 2021 году ожидается на уровне в 1,1 миллиона баррелей в сутки, что немного больше прогноза прошлого месяца в 900 тысяч баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Кроме того, ОПЕК ожидает, что в 2022 году на нефтяном рынке будет отмечен профицит предложения, которое будет превышать спрос на 1,4 миллиона баррелей в день. В прошлом месяце ОПЕК прогнозировал показатель на уровне в 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Согласно сообщению, альянс также ожидает, что предложение на нефтяном рынке в октябре будет на 1,2 миллиона баррелей в день ниже спроса, и на 900 тысяч — в ноябре.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.