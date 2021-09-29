МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 сентября, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 418,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. СМИ: ОПЕК повысил оценку дефицита нефти в 2021 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, наоборот, снижения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Рост запасов зафиксирован впервые за восемь недель. По итогам предыдущей недели, завершившейся 17 сентября, показатель достиг минимума с 5 октября 2018 года.

Добыча нефти в США за неделю поднялась к уровню предыдущей недели на 500 тысяч баррелей — до 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,45 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июле составила 11,35 миллиона баррелей в сутки, в августе — 11,07 миллиона.

Минэнерго США 8 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,72 миллиона баррелей в день.