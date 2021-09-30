МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого превышают 100 миллионов тонн сырой нефти, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация объявила, что в Бохайском заливе было сделано крупномасштабное открытие нефтяного месторождения – "Кэньли 10-2". По оценке министерства природных ресурсов КНР, запасы нефти превышают 100 миллионов тонн", — говорится в сообщении.

Нефтяное месторождение располагается в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 245 километрах от города Тяньцзиня. Средняя глубина воды над месторождением составляет около 15,7 метра. По оценке нефтяной компании, одиночная скважина на этом месторождении сможет давать 81,5 тонны сырой нефти в день.

Ранее китайская нефтехимическая корпорация Sinopec сообщала о прогнозе о том, что потребление нефти в Китае достигнет пика примерно в 2026 году, что в среднем опережает мировой уровень на четыре года. Ожидается, что пиковое значение составит около 800 миллионов тонн, а затем объемы потребления будут уменьшаться из года в год.