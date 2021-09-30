МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ливия планирует увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки, заявил РИА Новости ливийский госминистр по экономическим вопросам Саляма аль-Гвейль.

“Сегодня добывается 1 миллион триста тысяч баррелей нефти. Национальная нефтяная корпорации (NOC, National Oil Corporation) и ПНЕ (Правительство национального единства Ливии) пытаются довести эту цифру до 2 миллионов баррелей. Это будет задачей либо ПНЕ, либо уже стратегической задачей следующего правительства”, — заявил государственный министр.

Ранее глава NOC Мустафа Саналла заявлял СМИ, что Ливия планирует к концу текущего года увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки — в течение двух лет, а до 2,1 миллиона баррелей в сутки — за четыре года.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство.

В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.