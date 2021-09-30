МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем доказанных мировых запасов нефти в мире вырос на 0,2% по сравнению с уровнем конца 2019 года — до 1,549 триллиона баррелей, говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК. СМИ: ОПЕК повысил оценку дефицита нефти в 2021 году

Первенство по объему доказанных запасов нефти по итогам 2020 года — за Венесуэлой, где этот показатель за год снизился на 0,1%, до 303,6 миллиарда баррелей. Саудовская Аравия осталась на втором месте, там доказанные запасы нефти выросли на 1,2%, до 261,6 миллиарда баррелей. Замыкает тройку лидеров по данному показателю Иран, где за год объем доказанных запасов "черного золота" сохранился на уровне 208,6 миллиарда баррелей, тогда как в прошлом году этот показатель в стране вырос на треть.

Далее по объемам доказанных запасов следуют Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт. Россия — с 80 миллиардами баррелей — находится на седьмом месте, уровень доказанных запасов в стране за год не изменился. Замыкают десятку Ливия, США и Нигерия.

Общий объем мировой добычи нефти в 2020 году снизился на 6,15 миллиона баррелей в сутки, или на 8,2%, по сравнению с 2019 годом — в среднем до 69 миллионов баррелей в сутки. "Добыча нефти в ОПЕК резко сократилась год к году на 3,72 миллиона баррелей в сутки, или 12,7%, тогда как добыча в странах, не входящих в ОПЕК, снизилась на 2,43 миллиона баррелей в сутки, или 5,3%", — отмечается в бюллетене.

В тройке лидеров остались крупнейшие мировые нефтедобытчики: США (11,28 миллиона баррелей в сутки, снижение на 8,2%), Россия (9,46 миллиона баррелей в сутки, снижение на 9,7%) и Саудовская Аравия (9,21 миллиона баррелей в сутки, снижение на 6,1%).