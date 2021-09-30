МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что спрос на нефть в мире может катастрофически упасть, если намерения стран по достижению углеродной нейтральности обретут законодательный статус, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", — сказано в документе.

По оценкам ряда аналитических агентств, спрос на нефть в 2050 году в сценариях нулевых нетто-выбросов парниковых газов составит 17-24% от спроса в 2019 году, то есть падение спроса ожидается в четыре-шесть раз, указывается в документе.

Там отмечается, что падение спроса на нефть, по мнению МЭА, приведет к тому, что цены на нефть будут определяться эксплуатационными расходами по ее добыче, в результате чего стоимость нефти упадет до 35 долларов за баррель в 2030 году и будет медленно снижаться до 25 долларов в 2050 году (в ценах 2020 года).

С другой стороны, крупные международные инвестиционные фонды, контролирующие активы на сумму более 14 триллиона долларов (в том числе BlackRock, GP Morgan, национальные фонды Швеции и Норвегии, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale) начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные, отказываются от финансирования добычных проектов в отдельных секторах и планируют сокращать инвестиции в ископаемое топливо в целом.

"Это может привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. В отдельные моменты указанные тенденции могут формировать локальный дефицит предложения нефти в мире и соответственно приводить к повышенной волатильности цен на нефть", — отмечается в документе.