МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ рассматривает варианты увеличения добычи нефти на фоне того, что цены на нефть достигают максимальных за три года отметок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.

"По словам источников, ОПЕК+ рассматривает возможность выхода за рамки существующей сделки по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в ходе встречи на следующей неделе", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщают собеседники агентства, это связано со скачком нефтяных цен до трехлетних максимумов, что создает давление со стороны потребителей, требующих увеличения предложения.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

Отмечается, что увеличение добычи рассматривается как вариант, однако, дополнительных деталей не сообщается. Другой же источник агентства в альянсе предположил, что в одном из возможных сценариев ОПЕК+ увеличит добычу в один месяц на 800 тысяч баррелей в сутки, а в следующий не будет ее наращивать.

Указывается, что ближайшее увеличение объемов добычи может произойти в ноябре, поскольку параметры добычи на октябрь были определены на прошлом заседании альянса.