МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мир может столкнуться с обвалом цен на нефть, в условиях глобальной декарбонизации на законодательном уровне, прогнозирует Минфин в докладе, посвященном основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

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Авторы публикации отмечают, что спрос на нефть в 2050 году может упасть в 4-6 раз от уровня 2019 года.

В документе ведомства указывается, что крупные международные инвестфонды, например в том числе BlackRock, GP Morgan, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale стали рассматривать климатические риски как инвестиционные. Это привело к тому, что они стали сокращать инвестиции в ископаемое топливо. По мнению докладчиков, этот тренд ударит по нефтегазовым компаниям из развитых стран и резко сократит шельфовую геологоразведку.

Дефицит предложения нефти в мире, который может возникнуть из-за отдельных решений инвестфондов, запустит повышенную волатильность цен на нефть.