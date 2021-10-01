МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем под влиянием общих пессимистичных настроений на мировых рынка, свидетельствуют данные торгов. В мире выросло число нефтегазовых буровых установок

По состоянию на 14.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,24%, до 78,12 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,45%, до 74,69 доллара за баррель.

Цены на нефть опускаются под давлением распродажи на мировых рынках. Биржи Европы падают на 1,5%, биржи АТР закрыли торги пятницы снижением в районе 2%. Американские фондовые рынки пока закрыты, но фьючерсы на индексы Уолл-стрит снижаются на 0,8%.

Инвесторы также ожидают заседания альянса ОПЕК+, которое пройдет 4 октября. Однако аналитики полагают, что альянс не станет менять параметры добычи нефти. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.