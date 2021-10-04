МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель.
По состоянию на 16.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,83% — до 80,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 77,17 доллара за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.
Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
https://1prime.ru/oil/20211004/834872190.html
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