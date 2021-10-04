МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ начал заседание всех глав делегаций альянса, которые определят параметры соглашения об ограничении добычи нефти на период с ноября 2021 года, сообщил РИА Новости источник среди делегатов. СМИ узнали о решении комитета ОПЕК+ по добыче

Ранее в понедельник завершилось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Как сообщил собеседник РИА Новости, комитет рекомендовал сохранить текущие параметры сделки — то есть ежемесячно наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

СМИ в преддверии встречи ОПЕК+ сообщали, что среди имеющихся опций альянс обсуждает также увеличение добычи на 800 тысяч баррелей в сутки в ноябре, а затем паузу в наращивании в декабре.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.