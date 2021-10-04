МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки, сообщил РИА Новости источник.

В ноябре альянс увеличит добычу нефти на 400 баррелей в сутки. В центре внимания трейдеров заседание ОПЕК

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 ноября.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.