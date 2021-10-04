МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2,5% на новостях о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи, и стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ сохранил текущие параметры сделки

По состоянию на 16.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,71% — до 81,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,61%, до 77,86 доллара за баррель.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что ОПЕК+ решил сохранить текущие параметры сделки, в ноябре увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.