МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут во вторник днем, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 82 доллара за баррель впервые с 11 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Saxo Bank оценил влияние запуска "Северного потока-2" на цены на газ

По состоянию на 14.11 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,14%, до 82,19 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 78,39 доллара за баррель. При этом отметку в 78 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года.

В понедельник прошло заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс решил не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений. При этом в преддверии последнего заседания СМИ сообщали, что альянс рассматривает варианты дополнительного повышения лимитов на добычу, так как цены на нефть растут.

Спрос на нефть остается повышенным, в частности, из-за высоких цен на газ. Ранее в ходе сегодняшних торгов цена фьючерса на газ в Европе превысила рекордные 1300 долларов за тысячу кубометров.

"Дополнительные баррели, возможно, немного снизят давление на цены, но они не разрешат этим энергетический кризис", — отметил аналитик JBC Asia Pte Ричард Горри (Richard Gorry), чье мнение приводит агентство Блумберг. А аналитик Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin) заявил агентству, что из-за этого кризиса спрос на нефть в текущем году увеличится на 650 тысяч баррелей в сутки.