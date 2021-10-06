МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Татнефть" восстанавливает разработку на некоторых своих блоках в Ливии, рассказал помощник гендиректора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой.

"Возобновляется работа в Ливии, хотя пока и не на всех блоках — у нас там четыре соглашения о разделении продукции (СРП) подписано было. Форс-мажор продолжается, но на определенных месторождениях мы начинаем опять работать", — сказал он в ходе встречи с инвестиционной компанией "Атон".