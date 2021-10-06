2021-10-06T15:09:00+03:00

2021-10-06T15:17:16+03:00

2021-10-06T15:09:00+03:00

2021

https://1prime.ru/oil/20211006/834890919.html

Путин прогнозирует рост потребления нефти до 2045 года

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

Темпы потребления нефти до 2024 года будут расти на 0,7% в год, цены на газ также будут повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. ПРАЙМ, 06.10.2021

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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