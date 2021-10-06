2021-10-06T15:09:00+03:00
2021-10-06T15:17:16+03:00
2021-10-06T15:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20211006/834890919.html
Путин прогнозирует рост потребления нефти до 2045 года
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Темпы потребления нефти до 2024 года будут расти на 0,7% в год, цены на газ также будут повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. ПРАЙМ, 06.10.2021
нефть, энергетика, новости
https://1prime.ru/images/83488/65/834886568.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83488/65/834886568.jpg
https://1prime.ru/images/83488/65/834886567.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83488/65/834886567.jpg
https://1prime.ru/images/83488/65/834886555.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83488/65/834886555.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Темпы потребления нефти до 2024 года будут расти на 0,7% в год, цены на газ также будут повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин.