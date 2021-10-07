МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило прогноз по средней цене на нефть в 2022 году по диапазону в 50-70 долларов за баррель, говорится в докладе агентства. Стоимость нефти снижается вслед за ценами на газ

"Мы увеличили наш среднесрочный диапазон цен на нефть до 50-70 долларов за баррель, чтобы отразить наши ожидания, что полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса", — отмечается в релизе.

Агентство также ожидает, что себестоимость добычи будет расти вместе с ростом спроса в 2022-2023 годах.

Вместе с этим аналитики агентства отмечают, что инвестиции в энергетический сектор значительно ниже допандемического уровня, несмотря на резкое изменение цен на нефть и природный газ в 2021 году.

"Наш анализ показывает, что добывающим компаниям потребуется значительно увеличить свои расходы в среднесрочной перспективе, чтобы полностью восполнить запасы и избежать снижения добычи в будущем", — сообщает агентство.