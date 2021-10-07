МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Восстановление мировых экономик происходит быстрее, чем это ожидалось, ОПЕК+ нужно это учитывать, чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка, равновесная для рынка цена — в диапазоне 45-60 долларов за баррель, сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году

"Восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, это влияет на мировые рынки… Мы видим суперцикл, это не только нефть и газ, это мировой тренд, мы должны это учитывать, чтобы не допустить перегрева рынка", — сказал Сорокин в ходе форума Energy Intelligence.

"Мы предпочитаем стабильные цены, мы не хотим перегрева рынка. В конечном итоге мы ожидаем равновесную цену в диапазоне 45-60 долларов, с такими ценами рынок может удовлетворить необходимый спрос", — добавил он.