МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем уже на 1% и более, в то время как инвесторы оценивают комментарии относительно ситуации на энергетическом рынке и падение цен на газ в Европе, свидетельствуют данные торгов. Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году

По состоянию на 14.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,99% — до 80,28 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,32%, до 76,41 доллара за баррель.

Цены на нефть в последние дни демонстрировали корреляцию с ценами на газ. Рекордное удорожание газа в Европе потянуло за собой и нефть как частичный товар-субститут. Теперь же нефть дешевеет — также вслед за газом.

Так, фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, вчера достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а сегодня начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов. Такие движения на рынке газа могли произойти вследствие того, что в среду президент России Владимир Путин заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке.

Давление на стоимость нефти также оказали комментарии министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм. В среду же она заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин.

Грэнхольм также не исключила вероятность запрета на экспорт нефти, но старший рыночный аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что запрет на экспорт кажется "нереальным, так как это может нанести ущерб нефтяной промышленности в США, которая также приведет к резкому росту цены на нефть марки Brent и увеличению стоимости бензина".