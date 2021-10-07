МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру четверга перешли к увеличению, после снижения днем, за счёт продолжившегося ослабления курса доллара к большинству других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,75%, до 81,69 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 77,98 доллара за баррель. Днем нефть дешевела на 1-1,3%.

В частности, курс евро к доллару увеличивается сейчас до 1,1560 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1556 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 94,09 пункта.

Ослабление доллара позитивно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся более доступными при покупке в другой валюте.

При этом смена направления движения нефтяных котировок была предопределена коррекционными настроениями и общим оживлением на финансовых рынках. Так, фондовые индексы Азии показали по итогам торгов рост, основные индексы в Европе и США также заметно увеличиваются, более чем на 1%.

Днем ранее нефть подешевела почти на 2%, что последовало после данных о неожиданном росте коммерческих запасов в США за прошлую неделю и увеличении добычи нефти.